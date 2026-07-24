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Стеднап концерт Нижегородских комиков

Буфет, Ошарская улица, 14

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Три разных ярких и харизматичных комика, подарят тебе большой стендап концерт. Три комика. Три разных комедии. Три разных взгляда на окружающий мир. Участники: Алдар Мушаев Влад Городничев Алексей Волков

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