Стас Старовойтов
ДК «ГАЗ», улица Героя Юрия Смирнова, 12
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стаса Старовойтова считают одним из пионеров российского стендапа. Юморист прославился фирменным направлением шуток. Часто они касались семьи, жены, дочери и, конечно, тещи комика. Со временем он сменил привычный зрителям образ и стал осваивать новые направления юмора, а также реализовываться как актер.
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