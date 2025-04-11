Стаса Старовойтова считают одним из пионеров российского стендапа. Юморист прославился фирменным направлением шуток. Часто они касались семьи, жены, дочери и, конечно, тещи комика. Со временем он сменил привычный зрителям образ и стал осваивать новые направления юмора, а также реализовываться как актер.