Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это выступление ярких и наиболее талантливых молодых комиков Нижнего Новгорода. Своим драйвом, задором, энергией и чувством юмора они подарят тебе отличное настроение и принесут вихрь положительных эмоций. Ведущий: Тимофей Фефилов Проход: любая купюра на входе.
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