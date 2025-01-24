Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-комики региона будут радовать тебя весь вечер своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие. Мероприятия без цензуры и могут содержать ненормативную лексику. Продолжительность шоу 80 минут + у тебя есть время прийти пораньше, чтобы отдохнуть до начала мероприятия в режиме ресторана. Двери открываются за 30 минут до начала программы.