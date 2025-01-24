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  1. Нижний Новгород
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Stand-Up по-Женски

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-комики региона будут радовать тебя весь вечер своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие. Мероприятия без цензуры и могут содержать ненормативную лексику. Продолжительность шоу 80 минут + у тебя есть время прийти пораньше, чтобы отдохнуть до начала мероприятия в режиме ресторана. Двери открываются за 30 минут до начала программы.

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