Stand-Up по-Женски
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-комики региона будут радовать тебя весь вечер своими монологами на совершенно разные, но до боли знакомые темы, а тебе останется только наблюдать за этим и получать удовольствие. Мероприятия без цензуры и могут содержать ненормативную лексику. Продолжительность шоу 80 минут + у тебя есть время прийти пораньше, чтобы отдохнуть до начала мероприятия в режиме ресторана. Двери открываются за 30 минут до начала программы.
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