Это выступление ярких и наиболее талантливых молодых комиков Нижнего Новгорода. Своим драйвом, задором, энергией и чувством юмора они подарят тебе отличное настроение и принесут вихрь положительных эмоций. Ведущая: Елизавета Кауркина Проход: любая купюра на входе.