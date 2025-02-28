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  1. Нижний Новгород
  2. События

Smooth & groove

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Line-up: Maxim Bigben 7Moryakov 7Moryakov(Михаил Семериков) - DJ, event maker, селектор и меломан со стажем. Начинал в 97 году как брейкбит ди-джей на брейк-данс баттлах под ником «Демонтажник». С начала 2000х принимал активное участие в организации первых нижегородских Рейвов и Фестивалей. В 2008 открыл для себя Ибицу и чуть позже Берлин, что послужило Новым толчком к карьере клубного ди-джея. Для этой пятницы Михаил подготовил подборку самых изысканных композиций, которые можно очень редко услышать в его исполнении Стили пятничного вечера: acid jazz, trip-hop, downtempo, worldwide music. FС | 18+

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