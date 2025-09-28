Иронический шоу-спектакль. Это — Скрипа! Очаровательная и эксцентричная, обворожительная и соблазнительная, смешная и с грустинкой, смелая и робкая, мужественная и нежная женщина-клоун в исполнении Ольги Скрипачевой. Спектакль-клоунада «Скрипа» — это самоироничное высказывание о каждодневном подвиге быть женщиной. Женщиной по имени Скрипа, обаяние и искренность которой с первой минуты вызывает улыбку. Скрипа тонко и умело сочетает на сцене самые разные жанры: клоунаду, эстраду, танец, пение, пантомиму, эксцентрику — этот «коктейль» вызывает у зрителей и смех, и слезы, и восторг. После спектакля у многих появляется желание обнять ближнего и любить жизнь без всяких причин, потому как клоунада — уникальный жанр, который дарит людям улыбки, смех, а так же способствует объединению, укреплению семейных связей и народов — потому что смех звучит одинаково на всех языках.