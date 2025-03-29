Уникальная вечеринка, погружающая в мир ароматов и стиля. Гостей ждет: - Парфюмерное Neuro Шоу от Paul Teacher с уникальной программой и возможностью создать свой собственный шедевр - Арома-бар с роскошными композициями - Стильная фотозона и профессиональные фотографы - Развлекательная программа от ведущего, стендап выступление, барабанное шоу и дискотека от лучших ди-джеев Москвы - Комплимент от парфюмера - бокал шампанского. Официальный партнёр мероприятия радио МАРУСЯ FM | НИЖНИЙ НОВГОРОД 95,6 FM Сбор гостей в 17:00 Начало в 18.00 Заказ столиков: 215-20-21 Дресс-код: чёрный, серый, красный.