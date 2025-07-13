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Щедрый Книжный

Forself, Зеленский съезд, 4

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Фестивали

Про событие

Благотворительное мероприятие, на котором журналисты, писатели, художники, блогеры и другие медийные люди продают классные и современные книжки, пожертвованные горожанами и издательствами специально для маркета. Все собранные на маркете средства направляются на оказание помощи взрослым в кризисной ситуации. 13 июля 2025 года маркет пройдет в поддержку Нижегородского женского кризисного центра, который помогает женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. Книжный маркет реализуется в партнерстве с кураторской Библиотекой ПМ. Информация о точках сбора книг: https://crisis-center.ru/book-market До 30 июня во всех магазинах «Дирижабль» проходит сбор книг для маркета. Можно приносить книги любого жанра, не старше 2000 года и в приемлемом состоянии.

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