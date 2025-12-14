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Сергей Орлов. «Переходный возраст»

Дворец спорта «Нагорный», проспект Гагарина, 29

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 9000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Сергей родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его малая родина по сей день часто служит источником вдохновения для артиста. Сергей начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет

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