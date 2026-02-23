С днём Рожденья, Лёха Волков
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
StandUp концерт с участием нижегородских стендап комиков. В день рожденья Алексея Волкова, комики соберутся чтобы рассказать стендап, сильно прожарить своего коллегу по цеху, ну и конечно поздравят его с праздником.
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