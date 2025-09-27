Комики соревнуются в жанре прожарки. Roast Battle — юмористический поединок, в котором комики в жёсткой и оскорбительной форме прожаривают друг друга. Никаких правил, только юмор и тотальная прожарка соперников. Двенадцать мощных комиков сойдутся в серии убойных схваток, победителя в которых определят зрители. Ведущий: Сергей Бервинов Регистрация обязательна. Оплата на входе.