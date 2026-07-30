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Пилатес х Яхтинг

Яхт-клуб «Фрегат», набережная Гребного Канала, 109Г

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Идеальный летний вечер: сначала час заботы о себе, затем лёгкий ужин, а после — прогулка на яхте под закатным небом. Программа: — 17.30–18:30 — Пилатес — 18.40–19:10 — Вкусная пауза — 19:30 –21:00 — Прогулка на яхте С собой необходим коврик.

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