Йоу! Поверь на слово, как студенческий год начнешь, так его и проведешь. 12 сентября собирают всех первокурсников Нижнего Новгорода под одной крышей Milo Concert Hall на первой ночи первокурсника 2025. Special guest: Booker (live) Line Up: Nefedov / Zorche / Pskor