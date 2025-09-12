Первая ночь первокурсника 2025
улица Родионова, 4
Начало:
Завершение:
от 850₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Йоу! Поверь на слово, как студенческий год начнешь, так его и проведешь. 12 сентября собирают всех первокурсников Нижнего Новгорода под одной крышей Milo Concert Hall на первой ночи первокурсника 2025. Special guest: Booker (live) Line Up: Nefedov / Zorche / Pskor
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