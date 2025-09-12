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Первая ночь первокурсника 2025

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Йоу! Поверь на слово, как студенческий год начнешь, так его и проведешь. 12 сентября собирают всех первокурсников Нижнего Новгорода под одной крышей Milo Concert Hall на первой ночи первокурсника 2025. Special guest: Booker (live) Line Up: Nefedov / Zorche / Pskor

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