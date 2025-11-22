Артист пластического театра и клоунады Павел Алехин на глазах у зрителей перевоплощается в самого трогательного и ранимого персонажа — Пьеро. «Я удивлялся, как с помощью минимальных средств можно выразить невыразимое, и понял, что образ Пьеро поможет мне себя раскрыть. Мне хотелось понять, почему иногда тебе очень тоскливо, но ты при этом не перестаешь замечать красоту мира. Мне казалось, что когда ты замечаешь за собой это, в тебе просыпается Пьеро», — рассказывает Павел Алехин. Что заставляет грустить Пьеро сегодня? Каким он видит современный мир? Как мир воспринимает сегодня такой характер? Павел создает неповторимый характер современного Пьеро: счастливого романтика, который ищет ответы на вечные вопросы. Этот спектакль — дань уважения искусству мастера пантомимы, великому миму Марселю Марсо.