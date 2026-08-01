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Пари фест
улица Стрелка, 11
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от 4200₽ до 18500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали
Про событие
Три сцены, десятки артистов и целые сутки музыки. Кто выступит на фестивале? Big Baby Tape • ATL • Boulevard Depo • Тося Чайкина • Bad Balance • КАССЕТА • TESLA by Nikita Zabelin и многие многие другие. Закроет главную сцену «Станция метро Горьковская». Кроме музыки — насыщенная спортивная программа: турниры по паделу, соревнования по скейтбордингу, мастер-классы, выступления по слэклайну, киберспортивный турнир и другие активности. С наступлением ночи — Система 108 × Пари рейв(18+) в пространстве ЦЕХ. В лайнапе — Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry, Mashkov и секретные гости. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте фестиваля: https://parifest.ru/#concept
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