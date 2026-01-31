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  1. Нижний Новгород
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Paperhomeboy Live

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Крышесносные выходные в «Найсе». Live DJ's: BIG BEN CAMZNAEW (Метро Горьковская) SAENT SMOOTH MA$K (Санкт-Петербург) +SECRET GUEST LIVE — Paperhomeboy 00.00 + MR.SINBLAN + BLANCO + BACKS1DE + SAXOPHONE - POTABHI + LIVE - D$B Бронь/инфо: https://t.me/itisthenice +7 (987) 081-81-64 FС | 18+

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