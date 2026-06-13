Панки из подворотни 2
Почаина, Летняя сцена, Почаинская улица, 17Ж
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от 2000₽ до 50000₽
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Фестивали
Про событие
Этим летом тебя ждет продолжение летнего фестиваля в Нижнем Новгороде. Раздавать жару будут: ЙОРШ, СМЕХ, Distemper, DIAGENS, PARASITES
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