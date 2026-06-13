ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Панки из подворотни 2

Почаина, Летняя сцена, Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 50000₽
Возраст 0+
Концерты
Фестивали

Про событие

Этим летом тебя ждет продолжение летнего фестиваля в Нижнем Новгороде. Раздавать жару будут: ЙОРШ, СМЕХ, Distemper, DIAGENS, PARASITES

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста