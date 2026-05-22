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Опоздавший Бэнд

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Опоздавший Бэнд собрались из четырёх профессиональных музыкантов, каждый приносит в песни что-то своё. За плечами фестивали «Платформа» и «Купала», новогодние концерты нижегородских музыкантов в Коте и много живых выступлений. Группа звучит где-то между авторской песней, фолком и инди — но вместо жанровой этикетки у них живые истории, странные герои и музыка. На сцене: • Скрипка • Кахон • Безладовый бас • Песни Максима Бойко — вдумчивые, ироничные, иногда смешные, иногда тонкие и без простых ответов.

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