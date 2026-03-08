Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, где ты сможешь окунуться в атмосферу греческого пантеона, где каждый почувствует себя богом или богиней. А помогут в этом боги электронной музыки из Москвы и Нижнего Новгорода. Диджеи: FEBRUM (MSK) SERGEY MASTEROV (MSK) MANGO/EvaJackson/ZHURAVLEV b2b DMITRY GUDINI/STANIS/KUTILIN Дресс-код: белый/золотой/серебряный/чёрный с золотым
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи