Вечеринка, где ты сможешь окунуться в атмосферу греческого пантеона, где каждый почувствует себя богом или богиней. А помогут в этом боги электронной музыки из Москвы и Нижнего Новгорода. Диджеи: FEBRUM (MSK) SERGEY MASTEROV (MSK) MANGO/EvaJackson/ZHURAVLEV b2b DMITRY GUDINI/STANIS/KUTILIN Дресс-код: белый/золотой/серебряный/чёрный с золотым