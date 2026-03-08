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  1. Нижний Новгород
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Олимп

Картель, Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где ты сможешь окунуться в атмосферу греческого пантеона, где каждый почувствует себя богом или богиней. А помогут в этом боги электронной музыки из Москвы и Нижнего Новгорода. Диджеи: FEBRUM (MSK) SERGEY MASTEROV (MSK) MANGO/EvaJackson/ZHURAVLEV b2b DMITRY GUDINI/STANIS/KUTILIN Дресс-код: белый/золотой/серебряный/чёрный с золотым

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