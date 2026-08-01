Красивый закат, ночная набережная и мощная музыкальная поддержка по всей трассе. Выброс адреналина на каждой дистанции: — 2 км — для победы-молнии — 5 км — для скорости на «отлично» — 10 км — для твоего нового рекорда Старт и финиш забега у подножья знаменитой Чкаловской лестницы, трасса всех дистанций — идеально ровная Нижне-Волжская набережная. — Предварительное расписание: 20:00 — старт 2 км 20:30 — старт 5 км 21:30 — старт 10 км Главная фишка Ночного: ни один километр трассы не будет тихим. Авто с прокаченным звуком врубят музон так, чтобы ты просто летел к своей победе. А на финише — концерт группы Стерео Ширина, который взорвёт ночь. А также: — Номер с чипом электронного хронометража — сможешь фиксировать свой личный рекорд — Энергия на трассе — фудпоинты и фан-зоны поддержат тебя на дистанции— — Полный комфорт — раздевалки, камеры хранения, туалеты — Безопасность — медицинское сопровождение на трассе Выдача стартовых пакетов будет проходить в день забега, 1 августа, на Нижне-Волжской набережной, с 12:00, и заканчиваться за час до старта твоей дистанции. Полную информацию насчёт расписания можешь посмотреть на сайте организатора по кнопке «Купить билет».