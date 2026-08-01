ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Ночной забег

историческая территория Старый Нижний Новгород

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 3200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Красивый закат, ночная набережная и мощная музыкальная поддержка по всей трассе. Выброс адреналина на каждой дистанции: — 2 км — для победы-молнии — 5 км — для скорости на «отлично» — 10 км — для твоего нового рекорда Старт и финиш забега у подножья знаменитой Чкаловской лестницы, трасса всех дистанций — идеально ровная Нижне-Волжская набережная. — Предварительное расписание: 20:00 — старт 2 км 20:30 — старт 5 км 21:30 — старт 10 км Главная фишка Ночного: ни один километр трассы не будет тихим. Авто с прокаченным звуком врубят музон так, чтобы ты просто летел к своей победе. А на финише — концерт группы Стерео Ширина, который взорвёт ночь. А также: — Номер с чипом электронного хронометража — сможешь фиксировать свой личный рекорд — Энергия на трассе — фудпоинты и фан-зоны поддержат тебя на дистанции— — Полный комфорт — раздевалки, камеры хранения, туалеты — Безопасность — медицинское сопровождение на трассе Выдача стартовых пакетов будет проходить в день забега, 1 августа, на Нижне-Волжской набережной, с 12:00, и заканчиваться за час до старта твоей дистанции. Полную информацию насчёт расписания можешь посмотреть на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста