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Найс
Кожевенная улица, 1А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

От самых первых даб-вибраций до актуальных сегодня 140 ударов в минуту и великобританского гаража. Без жанровых ограничений — лишь британская бас-культура во всём её многообразии. Специальный гость — 8 Om (Владимир), живое выступление на Elektron Digitakt II / Digitone II / Monomachine. Диджеи: 8 Om Exta G Adam Sampler Black Pps 2

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