От самых первых даб-вибраций до актуальных сегодня 140 ударов в минуту и великобританского гаража. Без жанровых ограничений — лишь британская бас-культура во всём её многообразии. Специальный гость — 8 Om (Владимир), живое выступление на Elektron Digitakt II / Digitone II / Monomachine. Диджеи: 8 Om Exta G Adam Sampler Black Pps 2