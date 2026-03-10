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От самых первых даб-вибраций до актуальных сегодня 140 ударов в минуту и великобританского гаража. Без жанровых ограничений — лишь британская бас-культура во всём её многообразии. Специальный гость — 8 Om (Владимир), живое выступление на Elektron Digitakt II / Digitone II / Monomachine. Диджеи: 8 Om Exta G Adam Sampler Black Pps 2
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