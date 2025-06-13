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Наташина мечта

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Моноспектакль Наталии Умрихиной. Мечта — это так понятно. Мечта — это вполне возможно и одновременно совершенно невозможно. Мечта — иллюзия ребенка, который живет внутри каждого или вполне конкретная цель. Куда приводят мечты? Спектакль поставлен по одноимённой пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович. «Наташина мечта» — это наивная и одновременно страшная исповедь о любви и её нехватке, детской наивности и взрослении, мечте и колючей реальности. «Разве это честно, разрушать мечты человека?» — спрашивает героиня, и, к сожалению, ей могут ответить только монотонное жужжание лампы и безмолвные надписи на стене.

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