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Muse: Гарри Поттер

ДК «Красное Сормово», Юбилейный бульвар, 32

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

На сцене – виртуозный оркестр Muse, с триумфом покоривший сотни городов России – приглашает тебя на новое уникальное событие, где каждая мелодия дышит тайной. Каждый звук – как заклинание, а движение смычка – как взмах волшебной палочки. Филигранно составленная программа соединит узнаваемые мотивы – от легендарной Hedwig’s Theme до тонких, почти хрустальных мелодий Поттерианы, в которых оживают воспоминания о детстве, вере и силе дружбы. Под сводом зала вспыхнут тысячи свечей, растворяя воздух в мягком золотом сиянии – в той самой атмосфере, что когда-то озаряла Большой зал школы чародейства. На экране оживут сцены из фильмов, а оркестр под управлением дирижёра Muse перенесёт зрителей в мир, где музыка становится главным языком магии. Ты услышишь произведения Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла – композиторов, чьи партитуры сделали историю о Гарри Поттере вечной.

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