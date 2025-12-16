На сцене – виртуозный оркестр Muse, с триумфом покоривший сотни городов России – приглашает тебя на новое уникальное событие, где каждая мелодия дышит тайной. Каждый звук – как заклинание, а движение смычка – как взмах волшебной палочки. Филигранно составленная программа соединит узнаваемые мотивы – от легендарной Hedwig’s Theme до тонких, почти хрустальных мелодий Поттерианы, в которых оживают воспоминания о детстве, вере и силе дружбы. Под сводом зала вспыхнут тысячи свечей, растворяя воздух в мягком золотом сиянии – в той самой атмосфере, что когда-то озаряла Большой зал школы чародейства. На экране оживут сцены из фильмов, а оркестр под управлением дирижёра Muse перенесёт зрителей в мир, где музыка становится главным языком магии. Ты услышишь произведения Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла – композиторов, чьи партитуры сделали историю о Гарри Поттере вечной.