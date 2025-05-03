Мой 2к17
улица Родионова, 4
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 750₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Самая масштабная тусовка в стиле легендарной эпохи русского рэпа и хайповых шмоток. Сможешь вернуть свой 2к17 на целую ночь. Узкачи + найки. Трешер на груди. Розовый закат на экранах и любимая музыка ушедших лет от известных исполнителей Line up: Vladoo / Nicholas / Pskor / Makichba
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