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Мой 2к17

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 750₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Самая масштабная тусовка в стиле легендарной эпохи русского рэпа и хайповых шмоток. Сможешь вернуть свой 2к17 на целую ночь. Узкачи + найки. Трешер на груди. Розовый закат на экранах и любимая музыка ушедших лет от известных исполнителей Line up: Vladoo / Nicholas / Pskor / Makichba

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