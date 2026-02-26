Новая жизнь самых известных композиций легендарных групп. Этим вечером на сцене будут царить свобода и драйв, пронзительные соло гитары в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Тебя ждёт невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов, ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп