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  1. Нижний Новгород
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Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей

ДК «Красное Сормово», Юбилейный бульвар, 32

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 12+
Стендап
Выставки
Концерты

Про событие

Новая жизнь самых известных композиций легендарных групп. Этим вечером на сцене будут царить свобода и драйв, пронзительные соло гитары в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Тебя ждёт невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов, ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп

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