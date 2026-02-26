Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей
ДК «Красное Сормово», Юбилейный бульвар, 32
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2800₽
Возраст 12+
Стендап
Выставки
Концерты
Про событие
Новая жизнь самых известных композиций легендарных групп. Этим вечером на сцене будут царить свобода и драйв, пронзительные соло гитары в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Тебя ждёт невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов, ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи