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Mascarada Moderna
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Друзья-испанцы снова готовят отпадную вечеринку! На этот раз тема: Mas-cara-da Moderna. А это значит, что пора надеть свои самые отрывные очки, и вспомнить самые крейзи-движения — и снова разжигать танцпол докрасна. DJ Nampiras — эксперт по ритмам латины. DC: любые очки, от футуризма до винтажа, главное — чтобы сквозь них мир выглядел ярче. Вход: 300р (с репостом — https://vk.com/wall-175529086_6302) / 400р (без репоста) Оплата на входе.
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