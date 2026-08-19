Фестиваль, посвящённый кочевым народам от Центральной Азии до Арктики. В рамках фестиваля будет представлена выставка Наташи Янкелевич «Великая степь. Кочевые народы от Центральной Азии до Арктики» + параллельно будут проходить кинопоказы: — 19 августа в 19:00 «Белый пароход» Вход свободный, по регистрации — 20 августа в 19:00 «Чайки» Вход свободный, по регистрации — 21 августа в 19:00 «Не хороните меня без Ивана» Вход свободный, по регистрации — 22 августа в 17:00 «Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» вход свободный, по регистрации С подробным описание фильмов ты можешь ознакомиться при регистрации.