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Малые народности – Великая степь

Рекорд
улица Пискунова, 11

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Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Выставки

Про событие

Фестиваль, посвящённый кочевым народам от Центральной Азии до Арктики. В рамках фестиваля будет представлена выставка Наташи Янкелевич «Великая степь. Кочевые народы от Центральной Азии до Арктики» + параллельно будут проходить кинопоказы: — 19 августа в 19:00 «Белый пароход» Вход свободный, по регистрации — 20 августа в 19:00 «Чайки» Вход свободный, по регистрации — 21 августа в 19:00 «Не хороните меня без Ивана» Вход свободный, по регистрации — 22 августа в 17:00 «Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» вход свободный, по регистрации С подробным описание фильмов ты можешь ознакомиться при регистрации.

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