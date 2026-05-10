Magic Beans — группа из Нижнего Новгорода, которая накопила в своём репертуаре достаточно ирландских, британских и бретонских песен, разбавленных инструментальным балфолком, чтобы порадовать танцоров любого из этих направлений, а также просто ценителей живого акустического саунда и сочного вокала. Клавиши, гитара, боуран и голос (а иногда и скрипка) творят алхимию, частью которой легко стать, если отпустить себя на танцпол.