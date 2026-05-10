ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Magic Beans

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Magic Beans — группа из Нижнего Новгорода, которая накопила в своём репертуаре достаточно ирландских, британских и бретонских песен, разбавленных инструментальным балфолком, чтобы порадовать танцоров любого из этих направлений, а также просто ценителей живого акустического саунда и сочного вокала. Клавиши, гитара, боуран и голос (а иногда и скрипка) творят алхимию, частью которой легко стать, если отпустить себя на танцпол.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста