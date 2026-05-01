Терминалу А исполняется 5 лет и в мае пройдёт особенный проект — «Любовь все победит». Здесь не будут обращаться к формату ретроспективы и не подводить промежуточные итоги. Вместо этого выставка посвящена тому, что лежит в основе всей институции — её методу работы. Пять лет назад Терминал открылся в Торговом центре, а затем переехал в заброшенное пространство, которое предстояло восстановить практически с нуля. Тогда не было ни готовых схем, ни устойчивых механизмов поддержки — только убеждённость в том, что если есть любовь к искусству, месту и людям, всё остальное выстроится вокруг неё. В проекте участвуют наши резиденты Вера Ширдина, Максим Трулов, Ваца, Яна Серобабина, Дахан и приглашённый художник Иван Серый. Все работы созданы специально для выставки из бумаги, льна, металла. Мягкое и жёсткое, хрупкое и устойчивое здесь сосуществуют как метафора процесса создания институции. Режим работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.