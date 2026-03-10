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Ля Фиеста

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Амигос, весна пришла, а значит пора отдыхать на Ля Фиеста. Что тебя ждёт: • музыка от маэстро диджей NAMPIRAS • танцпол, полный латино-вайба • и ты, ведь так этого хочешь Вход: 400 руб. / 350 руб. если залетишь до 00:00 Дресс-код: цветы, лепестки, яркость, будто ты новейшая клумба весеннего сада.

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