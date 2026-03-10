Амигос, весна пришла, а значит пора отдыхать на Ля Фиеста. Что тебя ждёт: • музыка от маэстро диджей NAMPIRAS • танцпол, полный латино-вайба • и ты, ведь так этого хочешь Вход: 400 руб. / 350 руб. если залетишь до 00:00 Дресс-код: цветы, лепестки, яркость, будто ты новейшая клумба весеннего сада.