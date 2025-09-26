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Libra Night Part II
Почтовый съезд, 3
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Продолжение серии вечеров library music от нижегородских диджеев Valki, Tonic, Kclogg. Плавное начало в размере downtempo, через приджазованные вайбы library к microhouse и techno. Вход свободный.
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