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Фиеста (La Fiesta)

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 450₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебя призывают на танцпол, где лето не кончается, а ритмы становятся только быстрее на латинской вечеринке. Диджей: Zorritasnn Никаких правил — только танцы. Просто приходи, заказывай коктейль, вливайся в ритм и туси до утра. Вход: 350 руб. до 00:00 / 450 руб. после

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