Тебя призывают на танцпол, где лето не кончается, а ритмы становятся только быстрее на латинской вечеринке. Диджей: Zorritasnn Никаких правил — только танцы. Просто приходи, заказывай коктейль, вливайся в ритм и туси до утра. Вход: 350 руб. до 00:00 / 450 руб. после