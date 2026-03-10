Фиеста (La Fiesta)
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 450₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тебя призывают на танцпол, где лето не кончается, а ритмы становятся только быстрее на латинской вечеринке. Диджей: Zorritasnn Никаких правил — только танцы. Просто приходи, заказывай коктейль, вливайся в ритм и туси до утра. Вход: 350 руб. до 00:00 / 450 руб. после
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