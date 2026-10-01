Когда сентябрь сгорел
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Сентябрь сгорел, а значит — самое время вернуться в эпоху эмо 00-х: косые чёлки, чёрно-розовые шмотки и бесконечный подростковый ангст Диджеи: AM/PM BustedXDeceased Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход свободный
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи