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Когда сентябрь сгорел

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Сентябрь сгорел, а значит — самое время вернуться в эпоху эмо 00-х: косые чёлки, чёрно-розовые шмотки и бесконечный подростковый ангст Диджеи: AM/PM BustedXDeceased Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход свободный

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