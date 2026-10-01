Сентябрь сгорел, а значит — самое время вернуться в эпоху эмо 00-х: косые чёлки, чёрно-розовые шмотки и бесконечный подростковый ангст Диджеи: AM/PM BustedXDeceased Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход свободный