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Киновечер: «Ла-Ла Ленд» (2016)

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Волнующая музыка Джастина Гурвица, захватывающая история любви Мии и Себастьяна, вся картина раскрывается перед тобой на большом экране купола. О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Фильм не является полнокупольным.

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