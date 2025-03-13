Киновечер: «Ла-Ла Ленд» (2016)
проспект Гагарина, 35Н
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Волнующая музыка Джастина Гурвица, захватывающая история любви Мии и Себастьяна, вся картина раскрывается перед тобой на большом экране купола. О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Фильм не является полнокупольным.
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