Открывающаяся экспозиция – это компиляция лучших работ с прошедшего осенью 2025 года фотосалона «Джаз Фото Салон 2025». Фотографии, завоевавшие медали и дипломы в двух номинациях – цвет и монохром – будут представлены на отчётной выставке, инициатором которой является нижегородский фотоклуб «Джаз Фото». Продолжая многолетние традиции нижегородской фотографии, команда организаторов фотосалона видит своей целью развитие художественной фотографии в родном регионе и поиск интересных талантливых авторов для укрепления традиций фотографического искусства в России. Среди достижений участников выставки: персональные экспозиции в России и за рубежом, призовые места и победы на российских и международных фотосалонах, членство ряда авторов в Союзе фотохудожников России. Фотоклуб «Джаз Фото» создан Владимиром Ермолаевым в Нижнем Новгороде как дань памяти фотографу и педагогу, руководителю фотостудии «Поиск», председателю горьковского фотоклуба «Волга», члена международной ассоциации художественной фотографии FIAP Юрию Федоровичу Шпагину. Фотоклуб «дышит» и живет художественной фотографией, всецело работая на благо сохранения и развития традиций фотографии, как культурного феномена современности. Вход свободный. Время работы выставки после открытия: ежедневно с 10:00 до 20:00.