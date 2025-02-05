Когда тихий клерк Гарри Галлер забредает в пустынное кабаре, он даже и не подозревает, что случится за один вечер, и как его жизнь поменяется после знакомства с таинственной девушкой по имени Гермина, которая жутко похожа на него самого. Неожиданная трактовка романа Германа Гессе представлена театром-студией «Шесть углов». Молодой состав привычно берется за нетленную классику и смело интерпретирует классические темы так, чтобы они зазвучали для каждого зрителя по-своему. Особенное внимание уделяется метафизическим вопросам, из-за чего тонкий мистицизм Гессе окутает каждого в зале. Билеты на входе.