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  1. Нижний Новгород
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Истории из кабаре

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Когда тихий клерк Гарри Галлер забредает в пустынное кабаре, он даже и не подозревает, что случится за один вечер, и как его жизнь поменяется после знакомства с таинственной девушкой по имени Гермина, которая жутко похожа на него самого. Неожиданная трактовка романа Германа Гессе представлена театром-студией «Шесть углов». Молодой состав привычно берется за нетленную классику и смело интерпретирует классические темы так, чтобы они зазвучали для каждого зрителя по-своему. Особенное внимание уделяется метафизическим вопросам, из-за чего тонкий мистицизм Гессе окутает каждого в зале. Билеты на входе.

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