Перформативная программа Intervals ’25 позволит зрителям познакомиться с медиаискусством в действии. Совместная работа света, визуальных эффектов, генеративных ИИ-технологий, звука, живого музыкального перформанса и художественной идеи делает каждый перформанс уникальным. «О» — аудиовизуальный образ. Это и не буква, и не цифра. AV-лайв Андре Свибовича строится на простых звуковых и визуальных структурах. Все они так или иначе — круг, шар, сфера. Синус похож на цилиндр, барабан круглый, визуальная графика представляет собой овалы и сферы. В этом перформансе происходит осознанный отказ от нарратива и драматургии в привычном смысле. Это возвращение от академического к примитивизму, деконструкция электронной танцевальной музыки и аудиовизуального искусства с использованием исключительно функциональных элементов. Все здесь сводится к чистым эмоциям. AV-перформанс «Эхо Тайко» — это сочетание традиционной японской музыки, барабанов тайко, электронной музыки и визуальных технологий. Проект объединяет живое выступление японского музыканта HAJIME KOJIRO с инновационными визуальными эффектами, созданными медиахудожниками Викторией Самохиной, Kami Usu и Андреем Максимовым.