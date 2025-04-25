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Intervals ’25: AV-performance «Blck Sun», «Грохот эпох»

МТС Live Холл (ex. Юпитер), Октябрьская пл., 1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Концерты
Фестивали

Про событие

Перформативная программа Intervals ’25 позволит зрителям познакомиться с медиаискусством в действии. Совместная работа света, визуальных эффектов, генеративных ИИ-технологий, звука, живого музыкального перформанса и художественной идеи делает каждый перформанс уникальным. Blck Sun — аудиовизуальный перформанс, коллаборация авторов из Лондона — художницы новых медиа AMIANGELIKA и композитора и продюсера 1100. В своем перформансе дуэт исследует границы между хаосом и порядком, тьмой и светом. Это основанная на личном опыте художников метафора погружения во внутренний хаос. Это переосмысление себя, своей правды и места в современном мире. Художники задаются вопросом: «Через что проходит человек, когда осознает, что от прежнего порядка не осталось и следа?». radugadesign & Николай Попов представляют«Грохот эпох» — аудиовизуальное произведение для баянов, электроники и видео. Это метафорическое погружение проведет зрителей через цепь сюжетных преломлений. Мистические сигналы из глубин истории сформируют несколько реальностей, достоверность каждой из которых не может быть подтверждена. Существует ли единая объективная реальность в период смены исторических эпох или полифония версий происходящего неизбежна?

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