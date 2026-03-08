Ночь, где ты сможешь зарядиться весенним настроением и погрузиться в танцы. Поводов для радости в этот раз даже несколько, поэтому от поздравлений к прекрасной половине человечества, плавно перейдут к празднованию международного дня диджея. Теплый виниловый басс растопит твоё сердце, а дополнительный звуковой комплект раскачает всех после зимней спячки. Диджеи: SLiDeR B2B OLDMAN TATA B2B DM13V KENGOO B2B BR Вход свободный