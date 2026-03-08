Имеет смысл (Make Sense)
Почтовый съезд, 3
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, где ты сможешь зарядиться весенним настроением и погрузиться в танцы. Поводов для радости в этот раз даже несколько, поэтому от поздравлений к прекрасной половине человечества, плавно перейдут к празднованию международного дня диджея. Теплый виниловый басс растопит твоё сердце, а дополнительный звуковой комплект раскачает всех после зимней спячки. Диджеи: SLiDeR B2B OLDMAN TATA B2B DM13V KENGOO B2B BR Вход свободный
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