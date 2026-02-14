Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Творческое объединение Vinyl Culture и бар Эмиграция приглашает на аудио-культурную вечеринку House Wax. Приглашаются все неравнодушные к качественной музыке и любители жанра House — назимний движ. Не забывай надеть свои самые удобные «Рейверские сандали». Покрутят, повертят пластинки, как с классическими хитами, так и свежие релизы от современных артистов. В эту ночь за вертушками: — KARDASHIN — PIROGOV — SLIDER — VIBE IMPACT Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи