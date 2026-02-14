Творческое объединение Vinyl Culture и бар Эмиграция приглашает на аудио-культурную вечеринку House Wax. Приглашаются все неравнодушные к качественной музыке и любители жанра House — назимний движ. Не забывай надеть свои самые удобные «Рейверские сандали». Покрутят, повертят пластинки, как с классическими хитами, так и свежие релизы от современных артистов. В эту ночь за вертушками: — KARDASHIN — PIROGOV — SLIDER — VIBE IMPACT Вход свободный.