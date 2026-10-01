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  1. Нижний Новгород
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Хиты Грузии: готовка с душой

Арт кухня, Казанское шоссе, 11, 5 этаж

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, где ты познакомишься с традициями грузинской кухни и своими руками приготовишь два её главных блюда — сочные хинкали и румяный хачапури по-аджарски. Под руководством шеф-повара ты замесишь эластичное тесто, приготовишь ароматную начинку и научишься лепить хинкали с красивыми фирменными складочками. А затем создашь настоящий хачапури-лодочку с золотистой корочкой, горячим сыром и нежным желтком. Шеф поделится профессиональными секретами, поможет на каждом этапе и подробно объяснит технологию приготовления, чтобы ты смог легко повторить блюда дома. В завершение тебя ждёт уютная дегустация и настоящее грузинское застолье с блюдами, приготовленными собственными руками. Что будешь готовить? Хачапури по-аджарски Хинкали

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