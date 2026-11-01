Ночь, где ты перенесёшься вне времени и географии туда, где хаусовые грувы и гармонии двигают все части тел и трогают сердца. Целая ночь заботливой селекции винила от большого состава из семи ди-джеев, коллекционеров и амбассадоров хаус культуры: от самых горячих новинок из посылок с санкционкой, до давно знакомых вокалов, и до раритетных жемчужин.