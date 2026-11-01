ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Хаус Вакс (House Wax)

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где ты перенесёшься вне времени и географии туда, где хаусовые грувы и гармонии двигают все части тел и трогают сердца. Целая ночь заботливой селекции винила от большого состава из семи ди-джеев, коллекционеров и амбассадоров хаус культуры: от самых горячих новинок из посылок с санкционкой, до давно знакомых вокалов, и до раритетных жемчужин.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Станция метро Горьковская
Выбор редакции
Станция метро Горьковская

от 2500₽

Стретч.ТВ (Stratch.TV)
Стретч.ТВ (Stratch.TV)

500₽

Фанк им. Горького
Выбор редакции
Фанк им. Горького

от 300₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи