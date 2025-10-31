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  1. Нижний Новгород
  2. События

Halloween Latin Party

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приготовься к ужасно зажигательной вечеринке! Тебя ждут мистические ритмы, загадочные напитки и потрясающая атмосфера. Надень страшно крутой костюм и приходи: будет жутко и весело. Реггетон — будет. Line Up: DJ JANVIK DJ BOLINHA DJ PSKOR MC Soul Iv А ещё будут: — Флейринг шоу — Приз за лучший костюм (индивидуально и в группе) — Бар: 23:00-4:00 — Кухня: 23:00-4:00 — Многое другое Для покупки билетов пиши в DM Цена на входе: 500р

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