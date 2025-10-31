Приготовься к ужасно зажигательной вечеринке! Тебя ждут мистические ритмы, загадочные напитки и потрясающая атмосфера. Надень страшно крутой костюм и приходи: будет жутко и весело. Реггетон — будет. Line Up: DJ JANVIK DJ BOLINHA DJ PSKOR MC Soul Iv А ещё будут: — Флейринг шоу — Приз за лучший костюм (индивидуально и в группе) — Бар: 23:00-4:00 — Кухня: 23:00-4:00 — Многое другое Для покупки билетов пиши в DM Цена на входе: 500р