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  1. Нижний Новгород
  2. События

Гравюра на тетрапаке

Рекорд
улица Пискунова, 11

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по гравюре на тетрапаке от художницы Вацы. Творчество ещё тем похоже на волшебство, что прикосновением руки художника любая самая заурядная вещь, даже коробка от молока, способна превратиться если не в золото, то в искусство. Этому процессу и будет посвящён мастер-класс. Ты познакомишься с одним из видов глубокой печати, гравюрой на тетрапаке, освоишь все её технические нюансы и сделаешь несколько авторских оттисков, каждый из которых будет абсолютно неповторим.

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