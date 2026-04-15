Мастер-класс по гравюре на тетрапаке от художницы Вацы. Творчество ещё тем похоже на волшебство, что прикосновением руки художника любая самая заурядная вещь, даже коробка от молока, способна превратиться если не в золото, то в искусство. Этому процессу и будет посвящён мастер-класс. Ты познакомишься с одним из видов глубокой печати, гравюрой на тетрапаке, освоишь все её технические нюансы и сделаешь несколько авторских оттисков, каждый из которых будет абсолютно неповторим.