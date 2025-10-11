Для тех, кто помнит. Для тех, кто ценит. Для тех, кто искал именно это. Звучит знакомо? Слушаешь трек, а по коже бегут мурашки. Не от гроулинга, а от той самой струны, того самого голоса, того бита, что попадает прямиком в душу, а не в ребра. Та самая магия, ради которой всё это затеяли. Путешествие во времени от Good Looking до Hospital, поданное с неизменным чувством вкуса. Тебе не обещают громкий саундсистем. Обещают чистый и глубокий звук. Только винил, только живой сэт, только та самая атмосфера, где главное — не твой возраст, а твое чувство такта. — SLiDeR — Kengoo — Oldman — PABLO DISCOBAR Маэстро из Венесуэлы FC: Приходи как есть. Главное — с уважением к музыке и друг к другу. Вход свободный.