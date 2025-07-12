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Gluk

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 1350₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это не вечеринка. Это первая загрузка. Погружение в цифровой слой сознания. Симуляция свободы, где звук становится кодом, а ты — частью сигнала. В программе: — Музыка, сгенерированная на эмоциях; — Архитектура из света, теней и проекций; — Крипто-бар, где вкус меняется вместе с ритмом; — Голографический перформанс; — Алгоритмическая битва 5 диджеев. Уровни доступа: PIXEL_DANCE.exe — стандартный вход VIP_MOD.rom — расширенное пространство STAGE_TERMINAL.unlock — прямой доступ к ядру GLUK Подключись. Почувствуй. Перейди.

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