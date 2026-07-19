Никаких лекций и тетрадей. Только игры, где ты проживаешь новые роли, снимаешь стереотипы и находишь ответы. Расскажешь о себе, изучишь своё внутреннее состояние и улучшишь его, чтобы сиять ярче. Что получишь: — свежие инсайты и энергию — твой новый глоток; — искренние контакты, которые останутся с тобой; — лёгкость, смех, вдохновение. У мужчин свои посиделки — проекты, матчи, обмен контактами. У женщин — свои, с чаем и душевными разговорами. Но здесь женское общение поднимают на новый уровень. Ты почувствуешь настоящую женскую энергию — ту, что рождается в кругу поддерживающих, понимающих и амбициозных женщин. Потому что никто не поможет женщине так, как другая женщина. Без осуждения, без конкуренции — только искренность, тепло и сила, которая умножается, когда все вместе. В программе: — 10 трансформационных игр на выбор — ты сама решаешь, в какую погрузиться; — живой вокал, создающий атмосферу; — вкусные угощения от партнёров; — ярмарка товаров для души и тела — приятные покупки в подарок себе. Лето создано для движения — не отсиживайся, приходи за идеями, людьми и ощущением, что ты можешь всё.