электрощит
Почаинская улица, 17С
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Завершение:
от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Мультижанровый движ, сочетающий в себе ключевые аспекты и стили электронной музыки, который не оставит равнодушным никого. От брейкбита до электро, техно и грува под 140 ударов в минуту и выше.
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