12 апреля — День Космонавтики и твой билет во вселенную Drum and Bass Готов ли ты оторваться от земной гравитации и отправиться в путешествие по звуковым галактикам? 12 апреля запускают космический корабль прямо в эпицентр Drum and Bass вселенной. Место посадки: Танцпол, где каждый шаг — это прыжок через звёздные порталы. Звуковая миссия: Лучшие диджеи галактики за пультом управления, взрывающие атмосферу мощными басами и космическими звуками. Экипировка: Надень свой самый яркий, светящийся в темноте наряд. Это не просто вечеринка — это миссия. Миссия, где ты станешь частью космического экипажа, а музыка — твоим топливом. Готов ли ты к старту? Line Up: Criminalistix Lyubeznov Maxidrum Urvnium Dark Intellegent Вход: 400р. Репост: 300р. (принимаются до 12.04.2025 20:00) Дресс-код: Космос внутри и снаружи FC/Строго 18+ (при себе иметь паспорт) Покупка билетов на входе